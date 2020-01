La folle scelta del Mantova: esonerato l’allenatore, ma la squadra è prima ed imbattuta

Clamorosa decisione del Mantova che nelle ultime ore ha deciso di cambiare guida tecnica nonostante il primo posto in classifica e la squadra ancora imbattuta in campionato. Il club ha infatti deciso di esonerare l’allenatore Luciano Brando dopo il pareggio casalingo di domenica scorsa davanti al pubblico amico contro il Carpaneto, i punti di vantaggio del Mantova sul Fiorenzuola adesso sono appena tre. La comunicazione è arrivata direttamente in conferenza stampa, la squadra per il momento verrà affidata a Giancarlo Garzon, attuale allenatore in seconda e a Matias Cuffa, mister della squadra Juniores nazionale. Si tratta di una scelta della società che ha fatto molto discutere, il Mantova infatti è primo in classifica ed ancora imbattuto in campionato, le chance di promozione dirette sono ancora alte. Tredici vittorie, otto pareggi e zero sconfitte non sono bastate al tecnico Brando ad evitare l’esonero, la dirigenza ha preso una decisione coraggiosa, da valutare i motivi del ribaltone ed alla base potrebbero esserci non solo questioni tecniche. La risposta ci sarà già a partire dalla prossima trasferta, il Montova affronterà il Sasso Marconi.