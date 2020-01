Fuorigioco, cambia tutto: niente più “vivisezione”, tornano “tolleranza” e poteri al guardalinee [DETTAGLI]

Importanti novità per quanto riguarda il fuorigioco. A scriverlo è l’edizione odierna di “La Repubblica”, spiegando che l’Ifab è pronto a reintrodurre la “tolleranza” e a restituire maggior potere ai guardalinee. Il riferimento è ai casi in cui il fuorigioco è millimetrico, che non possono essere considerati chiari ed evidenti errori. Il segretario generale dell’Ifab, Lukas Brud, ha spiegato: “In teoria un fuorigioco di un millimetro è fuorigioco, ma se la prima decisione è di non fischiarlo e poi il Var deve usare 12 telecamere, vuol dire che errore chiaro ed evidente non era. Lo comunicheremo presto a tutte le competizioni”. In questi casi si dovrebbe tornare all’antico e tenere “per buona” la decisione del guardalinee. Per ora la regola non cambia, ma la novità potrebbe essere effettiva con la ripresa della Champions League a febbraio. Si potrebbe andare sempre più verso lo scopo per cui è nato il protocollo VAR, cioè correggere i chiari ed evidenti errori, e non “vivisezionare” le azioni di gioco.