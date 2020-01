Gigi Sartor, condannato per maltrattamenti e calcioscommesse: il raccontò dell’esperienza in carcere

Luigi Sartor nasce a Treviso il 30 gennaio 1975. Cresciuto nelle giovanili del Padova, passa alla primavera della Juventus, con cui debutta in Serie A contro la Fiorentina realizzando un’autorete. Diventa il più giovane esordiente della Juventus nelle Coppe europee. Nell’estate successiva è ceduto alla Reggiana. Nel corso della sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di Vicenza, Inter, Parma, Roma, Ancona, Genoa, Sopron, Verona e Ternana. Due presenze in Nazionale, un oro agli Europei Under 21 in Spagna nel 1996 e tre Coppe Uefa in bacheca: è l’unico calciatore italiano ad averle vinte giocando con tre squadre diverse (Juventus, Inter e Parma). Inoltre è uno dei tre calciatori (con Radamel Falcao e Marko Marin) ad averne vinte due consecutive con due club differenti (Inter e Parma).

Il 19 dicembre 2011 viene arrestato a Parma a seguito dell’inchiesta “Last Bet” per calcioscommesse. Secondo l’accusa Sartor ricopriva il ruolo di intermediario tra il gruppo di Bologna (tra cui spiccherebbe il suo ex compagno di squadra Giuseppe Signori) e quello di Singapore nella gestione dei soldi delle scommesse di vari campionati italiani avvenute nella repubblica asiatica. Un’accusa dubbia secondo Sartor. Il 9 febbraio 2015 la procura di Cremona termina le indagini e formula per lui e altri indagati le accuse di associazione a delinquere e frode sportiva. Nel luglio 2019 il tribunale di Bologna ha dichiarato estinta l’accusa di partecipazione ad associazione a delinquere per Sartor.

Gigi Sartor si è sfogato in un’intervista al Corriere dello Sport: “Sono stato arrestato otto anni fa. E tutto per un dubbio. Non è stato dimostrato nulla. Ora sono qui a brindare, si fa per dire, alla prescrizione del reato. Avrei affrontato tranquillamente il processo. Ma quanto tempo avrei dovuto aspettare? Dieci anni? Quindici? Mi hanno rovinato la vita. Non sono qui a difendermi. Sono qui a dire: è questa la giustizia? Mancava solo traffico di organi. Mi sono fatto due mesi in galera, un mese e mezzo ai domiciliari. Ero in cella con uno spacciatore di cocaina, la notte prima nel letto dove ho dormito era morto un ragazzo di Aids. E’ stata un’esperienza forte, utile, mi ha reso migliore”.

Sartor ha subìto anche altri procedimenti giudiziari. Nel giugno 2015 per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna è stato condannato a 9 mesi di reclusione con pena sospesa più il pagamento dei danni e delle spese legali. Ora gestisce un bar, ma vorrebbe tornare nel mondo del calcio.