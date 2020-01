Giovanni Custodero è morto, si è spento a 27 anni il guerriero che aveva scelto la sedazione

Una notizia che mai avremmo voluto scrivere ma che purtroppo ci tocca fare. La storia che negli ultimi giorni ha commosso il mondo del calcio e non solo, come prevedibile, ha conosciuto un tragico finale. Nella notte si è infatti spento Giovanni Custodero, portiere di calcio a 5 di 27 anni, affetto da sarcoma osseo, che nei giorni scorsi aveva deciso di affidarsi ad un post su Facebook per dire basta, prendendo la decisione di farsi sedare.

“Ho deciso – aveva scritto – che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che il destino ha in serbo per me. Da domani sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere”.