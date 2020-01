Gol Benassi, capolavoro del centrocampista della Fiorentina contro il Bologna [VIDEO]

Si sta giocando Bologna-Fiorentina, partita delle 12,30 del lunedì di Serie A. Vantaggio viola con Marco Benassi al 27° con un gran destro al volo. Per la Fiorentina sarebbero tre punti d’oro alla prima di Iachini sulla panchina gigliata. La squadra di Mihajlovic, però, non ci sta ed ha iniziato a spingere nella ripresa. In basso il VIDEO del capolavoro di Benassi.