“Ho fallito ogni da quando ho vinto sei trofei nella mia stagione al Barcellona. Dopo esserci riuscito, ho fallito di anno in anno. Ma è qualcosa che accetto, non ho nessun problema”. Parole che sorprendono, in conferenza stampa, da parte del tecnico del Manchester City Pep Guardiola. Lo spagnolo è consapevole che, dopo le splendide annate in Catalogna, non è più riuscito a ripetersi sugli stessi standard, pur vincendo diversi titoli nazionali in Germania e Inghilterra.