Iachini esilarante: “che vuol dire hashtag?”, la risposta fa il giro del web

La Fiorentina ha deciso di cambiare allenatore, l’arrivo del tecnico Beppe Iachini ha svoltato la stagione del club viola che adesso punta le zone alte della classifica. La prima parte di campionato è stata veramente deludente con Vincenzo Montella che ha deluso le aspettative tanto da essere esonerato. Il presidente Commisso ha deciso di puntare sul tecnico Beppe Iachini, il cambio di allenatore ha portato gli effetti sperati con la squadra viola che adesso gioca un buon calcio ed ottiene risultati utili. Nel frattempo arriva una risposta esilarante durante la conferenza alla vigilia della sfida con il Genoa, gli è stato chiesto quale hashtag sceglierebbe per descrivere la sua esperienza. “Che vuol dire hashtag? Io ho un telefonino da 35 euro, non ho Instagram e non so che vuol dire”.