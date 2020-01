Impresa dell’Atletico Madrid, contro il Barcellona succede l’incredibile: Colchoneros in finale di Supercoppa di Spagna

Vera e propria impresa dell’Atletico Madrid che ha vinto 2-3 contro il Barcellona, l’allenatore Simeone vola in finale ed adesso si giocherà il trofeo nell’ultimo atto contro il Real Madrid. Nei primi 45 minuti dominano i blaugrana, Vidal (obilettivo dell’Inter) è molto pericoloso. La ripresa è scoppiettante, ripartenza fulminante dopo una palla persa a centrocampo dal Barça, Joao Felix serve Correa, poi per Koke che non sbaglia. Qualche minuto e Messi pareggia i conti. Il Barça trova il 2-1: cross di Jordi Alba, Oblak vola sull’incornata di Suarez ma nulla può sul colpo di testa i Griezmann. Ma nel finale succede l’incredibile: all’80’ Neto stende in area Vitolo e dagli undici metri Morata sigla il 2-2, passano altri sei minuti e lo stesso Morata imbuca centralmente per Correa che porta l’Atletico Madrid in finale. Finisce 2-3, adesso il derby che preannuncia spettacolo contro l’Atletico.