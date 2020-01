Incidente Lapo Elkann, la FOTO shock dopo lo schianto: in sedia a rotelle e con 10 kg in meno

INCIDENTE LAPO ELKANN – Lapo Elkann sta attraversando un momento veramente difficile, circa un mese fa ha rischiato di morire a causa di un terribile incidente in Israele, Lapo è stato anche in coma. Limprenditore è stato fotografato adesso da ‘Chi’ sulla neve a St. Moritz, in Svizzera, è iniziata la riabilitazione per provare a tornare alla normalità, al momento si trova in sedia a rotelle e come ritrae la foto viene spinto da un suo amico, Lapo appare “visibilmente provato” ma, anticipa Chi, “approfitta delle giornate di sole per ricominciare a camminare seppure per brevi tratti”. Dopo l’incidente Elkann “ha perso 10 chili” ed è ammaccato “soprattutto nell’anima, nell’orgoglio, nella consapevolezza di dover ripartire ancora una volta”.

“Voglio dedicare il mio tempo – aveva detto -, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato. Ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita. Il motivo della mia vita oggi è aiutare gli altri e chi ha i miei stessi problemi, ma non i miei stessi mezzi per cercare di uscirne”. Adesso prova a riprendere la sua vita. In basso la foto.