Incidente Romero – Paura per l’ex portiere della Sampdoria, attualmente in forza al Manchester United, Sergio Romero. L’estremo difensore è stato infatti vittima di un incidente d’auto, coinvolto in uno stradale con la sua Lamborghini, finita fuori strada. L’incidente occorso all’estremo difensore è avvenuto nei pressi del centro sportivo del Manchester a Carrington. Per fortuna nulla di grave, il calciatore è rimasto illeso.