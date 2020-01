Infortunio Agazzi, brutto taglio per il portiere durante Lazio-Cremonese di Coppa Italia [GALLERY]

Lo stadio Olimpico torna ad essere teatro di infortuni. Dopo il doppio crociato rotto per Zaniolo e Demiral in Roma-Juventus è toccato ad un portiere. Si sta giocando Lazio-Cremonese, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In occasione del gol di Parolo al 27′ si è infortunato il portiere dei grigio-rossi Michael Agazzi: l’estremo difensore dei lombardi ha subito un colpo al ginocchio sinistro, che gli ha procurato un taglio sotto l’articolazione e lo ha costretto ad abbandonare il campo per il forte dolore. Urla strazianti quelle dell’estremo difensore al quale va il nostro in bocca al lupo. Al posto di Agazzi è entrato Ravaglia. In alto la GALLERY con la sequenza dell’infortunio.