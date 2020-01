Infortunio Higuain – Piccolo problemino per l’attaccante della Juventus, che a tre giorni dall’importante sfida in casa della Roma rischia di non recuperare. Un leggero affaticamento muscolare ha costretto oggi il Pipita a svolgere una parte dell’allenamento lontano dal gruppo. Il centravanti ha accusato un piccolo problema alla coscia sinistra e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.