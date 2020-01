Infortunio Luis Alberto, Lazio in ansia: lo spagnolo non si è allenato

Infortunio Luis Alberto – Preoccupazione in casa Lazio per le condizioni di Luis Alberto. Il trequartista spagnolo oggi non si è allenato a Formello coi compagni, salterà quasi certamente la gara di Coppa Italia in programma domani (ore 20.45) contro il Napoli. Il calciatore ha accusato un affaticamento muscolare e per precauzione, in vista del derby della Capitale di domenica, è rimasto a riposo. Il match contro la Roma sarà fondamentale per la squadra di mister Inzaghi, in piena lotta per lo Scudetto e reduce da undici vittorie consecutive. Come spesso opera in questi casi lo staff sanitario laziale, Luis Alberto è stato risparmiato, potrebbe comunque trattarsi di nulla di grave.