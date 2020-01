Inter-Atalanta, Gasperini polemico: “Rigore su Toloi? Incomprensibile. Lo hanno visto tutti tranne il VAR”

“E’ stata una bella partita, abbiamo dominato il secondo tempo. Non era facie avendo preso gol subito. I tre difensori centrali sono stati poi bravissimi su Lukaku. Poi sono cresciuti Ilicic e il Papu nella ripresa e tutta la squadra ne ha beneficiato”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio contro l’Inter a San Siro. “Zapata è un giocatore fondamentale per noi, ma veniva da tre mesi di stop e per essere la prima partita va bene così”, ha aggiunto.

“Il rigore? In questi anni abbiamo sbagliato tanti rigori, ma questa volta è stato anche bravo Handanovic. Peccato perché alla fine la vittoria sarebbe stata meritata”, ha detto ancora Gasperini. “Il rigore su Toloi? Non ho capito perché non è stato dato il rigore su Toloi. Tutti i replay mostrano immagini gravi e quell’episodio è incomprensibile. Queste sono situazioni che tolgono valore ad uno strumento come il VAR”.