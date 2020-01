Inter-Cagliari 1-1, la vendetta di Nainggolan: espulso nel finale Lautaro Martinez, le pagelle

Inter-Cagliari – Inter e Cagliari hanno pareggiato 1-1 nell’anticipo dell’ora di pranzo della 21/a giornata della Serie A. Partita dai ritmi blandi. Nel primo tempo da segnalare la paura per Skriniar, uscito dal campo per dei giramenti di testa, il gol di Lautaro Martinez, bravo a prendere posizione in area e a battere di testa Cragno. Proteste del Cagliari per una leggera spinta dell’attaccante argentino. Lo stesso Lautaro va vicino al raddoppio con un sinistro respinto di piede da Cragno. I sardi reagiscono e Faragò impegna seriamente Handanovic con un colpo di testa. Nella ripresa ancora il portiere del Cagliari a salvare con i piedi su un mancino di Sensi. Nainggolan trova il gol del pari con un destro da fuori area deviato da Bastoni. Classica rete dell’ex. Nel finale tensione, con Lautaro Martinez espulso da Manganiello. Vibranti le proteste da parte di giocatori e staff nerazzurri.

Inter-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

INTER (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6 (17′ Godin 5), de Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Young 7, Barella 6.5, Borja Valero 6.5, Sensi 7 (82′ Sanchez sv), Biraghi 6 (85′ Dimarco sv); L. Martinez 6, R. Lukaku 6.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno 7; Faragò 6.5, Klavan 6, Walukiewicz 6, Lu. Pellegrini 5.5 (76′ Mattiello 6); Nandez 6.5, Oliva 6 (74′ Castro 6), Ionita 6; Nainggolan 7 (86′ Cigarini sv), Joao Pedro 6; Simeone 5.5.