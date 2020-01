Coppa Italia, un’Inter perfetta strapazza il Cagliari: finisce 4-1, le pagelle di CalcioWeb

Inter-Cagliari – Tutto facile per l’Inter in Coppa Italia contro il Cagliari. Avvio sprint dei nerazzurri che passano dopo poco più di 20 secondi: errore di Oliva in fase di impostazione e Lukaku trafigge Olsen. Poco dopo viene annullata una rete allo stesso belga per un fuorigioco millimetrico. Poco male per la squadra di Conte che domina e trova il meritato raddoppio con Borja Valero. Il Cagliari non si fa mai vivo dalle parti di Handanovic e l’Inter cala il tris ad inizio ripresa. E’ ancora Lukaku a timbrare il cartellino con un colpo di testa su assist di Barella. I sardi hanno uno scatto d’orgoglio dopo il 3-0. Nainggolan colpisce il palo, Oliva trova la via della rete e accorcia le distanze. Nel finale è un colpo di testa di Ranocchia a fissare il punteggio sul 4-1 definitivo.

Inter-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Godin 6, Ranocchia 7.5, Skriniar 6.5; Lazaro 5.5, Barella 7, Brozovic 6.5 (69′ Sensi 6), Borja Valero 7.5, Dimarco 6.5 (78′ Biraghi sv); Sanchez 6 (69′ S.Esposito 6.5), Lukaku 8.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 6; Faragò 5.5, Walukiewicz 4, Pisacane 4.5, Lykogiannis 4.5; Nandez 5 (80′ Birsa sv), Oliva 6.5, Ionita 5 (79′ Joao Pedro sv); Castro 5 (46′ Rog 5), Nainggolan 6.5; Cerri 5.