Calciomercato Inter, Conte fa fuori due calciatori: già pronta la valigia

CALCIOMERCATO INTER – Stagione molto importante per l’Inter, la squadra di Antono Conte è pienamente in corsa per la vittoria della scudetto, continua il duello con la Juventus. La squadra si prepara per la partita contro il Lecce, l’obiettivo è riscattare il pareggio contro l’Atalanta, nel frattempo la dirigenza lavora senza sosta sul mercato per rinforzare ancora di più la rosa. Sfumato lo scambio Politano-Spinazzola, l’Inter sta stringendo per Moses, vicini anche gli arrivi di Eriksen e Giroud per una squadra sempre più competitiva. Nel frattempo arrivano aggiornamenti anche in uscita, Antonio Conte ha praticamente bocciato due calciatori che hanno già preparato la valigia. Pronti all’addio Matias Vecino e Valentino Lazaro, nelle ultime ore gli agenti dei due giocatori hanno incontrato la società per fare il punto della situazione e si sarebbe deciso di cambiare maglia in questa sessione di mercato.