Juve, Di Marzio e la bomba destinata a far discutere: “Da notizie di spogliatoio, c’è disagio dei calciatori”

E sono 3. Dopo Graziani ieri e Sconcerti stamattina, eccone un altro che critica la gestione spogliatoio da parte di Sarri alla Juventus, specialmente nei confronti di alcuni calciatori. Anzi, a dir la verità, quella di Gianni Di Marzio è una vera e propria bomba destinata a far discutere. Una sentenza. Questo ha detto ai microfoni di TMW Radio.

​​​​​​​”Non ho ancora visto la squadra che è l’espressione del proprio allenatore. Alcuni campioni non puoi farli giocare scolasticamente. Ma difesa alta, inserimenti costanti degli esterni bassi, si dovrebbero vedere di più. E’ in difficoltà in questo momento. Da notizie di spogliatoio, c’è proprio un disagio anche dei giocatori stessi. E in particolare di Dybala”.