Anno nuovo Juve nuova, Cristiano Ronaldo fa tornare piccolo il Cagliari: finisce 4-0

Anno nuovo Juventus nuova. I bianconeri dimenticano facilmente un finale di 2019 non proprio esaltante e cominciano il 2020 alla grande. Ritmo, intensità, pressing. Finalmente ordinato, compatto, di gruppo. E si vede. Il centrocampo del Cagliari è annullato, l’attacco non vede palla e la difesa soffre, ma tiene. Fino all’intervallo. Perché nella ripresa la Juve esce fuori, Dybala e Ronaldo si scatenano e il portoghese ne fa addirittura 3. Completa l’opera Higuain.

Il portoghese la sblocca ad inizio secondo tempo dopo aver ringraziato Klavan per un regalo bello e buono. Il difensore ospite “serve” CR7, che salta Olsen e mette dentro. Poi ne ringrazia un altro, ma è Dybala, che fa una giocata fantastica e si fa atterrare in area da Rog. Rigore e 2-0. Esce un argentino, ne entra un altro, Higuain, che mette dentro facile facile per il tris. Chiude con un poker Ronaldo dopo assist di Douglas Costa, anch’egli appena entrato.