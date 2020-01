Juventus, dal Portogallo: “un big è stato già bocciato, via in prestito” [NOME e DETTAGLI]

La Juventus ha ritrovato fiducia dopo il netto successo in campionato contro il Cagliari che ha riscattato la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, adesso la squadra di Sarri si prepara per la difficile trasferta sul campo della Roma con i giallorossi chiamati a riscattare la sconfitta casalinga contro il Torino. Nel frattempo una notizia a sorpresa dall’estero e che riguarda uno degli ultimi acquisti, il difensore de Ligt. Secondo voci provenienti dal Portogallo l’olandese potrebbe tornare all’Ajax ed in prestito. Il calciatore non avrebbe infatti convinto l’allenatore Maurizio Sarri, troppe disattenzioni nei momenti chiave delle partite, negli ultimi match ha infatti giocato Demiral. Dall’estero parlano addirittura di ‘incubo’ per de Ligt. Ronaldo e gli altri senatori stanno provando ad alzare il morale al calciatore ma nel frattempo iniziano a circolare le voci su un possibile addio.