Il Divin Codino, CR7 volte di fila in gol con la Juventus: Cristiano Ronaldo super e Parma ko, le pagelle

Juventus-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa un’altra partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale sono scese in campo Juventus e Parma, continua l’importante marcia scudetto della squadra di Maurizio Sarri, i bianconeri allungano in classifica grazie al passo falso nel pomeriggio dell’Inter con la squadra di Conte che non è andata oltre il pareggio contro il Lecce. Nonostante la sconfitta ottima la prestazione per gli uomini di D’Aversa che hanno giocato con grande coraggio e con buona qualità. Il solito trascinatore è stato Cristiano Ronaldo, il portoghese autore di una splendida doppietta, Cr7 in gol da 7 partite consecutive, sul secondo gol ottimo assist di Dybala, la Joya convince partita dopo partita ed è sempre uno dei migliori. Per il Parma il gol della bandiera è stato siglato da Cornelius, entrato al posto dell’infortunato Inglese. Nel finale forcing degli ospiti che però non porta gli effetti sperati. La partita finisce 2-1, la Juventus prova la fuga, ottimo Parma nonostante la sconfitta.

Juventus-Parma 2-1, le pagelle di CalcioWeb

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 5.5, Bonucci 6.5, De Ligt 6.5, Alex Sandro 6 (dal 21′ Danilo 6.5); Rabiot 6, Pjanic 6, Matuidi 5.5; Ramsey 5.5 (dal 60′ Higuain 5.5); Dybala 6.5 (dall’81’ Douglas Costa s.v.), Cristiano Ronaldo 9.

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Darmian 6, Iacoponi 6.5, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 6; Hernani 5.5, Scozzarella 6.5 (Dal 66′ Sprocati 5.5), Kurtic 6; Kulusevski 5.5 (dall’88’ Siligardi s.v.), Inglese 5.5 (dal 44′ Cornelius 8), Kucka 5.5.