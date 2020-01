Coppa Italia – La Juventus spazza via la Roma in un quarto d’ora e vola in semifinale, è 3-1: le pagelle

Juventus-Roma – E’ la Juventus la seconda semifinalista della Coppa Italia 2019-2020. I bianconeri battono 3-1 la Roma all’Allianz Stadium. Parte meglio la Roma che crea qualche pericolo alla difesa bianconera. Poi un quarto d’ora spaziale della Juventus e disastroso dei giallorossi e il punteggio diventa di 3-0. Apre Cristiano Ronaldo con una grande azione in solitaria, conclusa con un mancino ad incrociare da applausi. Raddoppia l’ottimo Bentancur con un inserimento, tris di Bonucci sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Avvio di ripresa rabbioso della squadra di Fonseca. Pellegrini impegna Buffon, sulla respinta Kalinic coglie il palo. E’ il preludio al gol che riapre i giochi. Under calcia in porta dalla distanza e prende la traversa, poi la palla sbatte su Buffon e finisce in porta. E’ autogol dell’estremo difensore bianconero. Buffon si riscatta poco dopo su Florenzi. Nel finale altro intervento decisivo del portierone italiano su Kolarov.

Juventus-Roma, le pagelle di CalcioWeb

Juventus: (4-3-3): Buffon 7; Rugani 6.5, Bonucci 6.5, Alex Sandro 6, Danilo 6 (41′ Cuadrado 6.5); Pjanic 6.5, Rabiot 6.5 (77′ Matuidi 6), Bentancur 7.5; D.Costa 7 (67′ Ramsey 6), Ronaldo 7, Higuain 6.5.

Roma: (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 5.5 (68′ Veretout 5.5), Mancini 5.5, Smalling 5, Kolarov 5.5; Diawara 6 (76′ Peres 5.5), Cristante 5.5; Under 6, Pellegrini 6.5, Kluivert 4.5 (46′ Santon 6); Kalinic 4.5.