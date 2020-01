Juventus, terremoto dalla Spagna: “il prossimo allenatore, via Cristiano Ronaldo, ecco i sostituti”

Una clamorosa bomba che riguarda il futuro della Juventus. Il club bianconero sta disputando una stagione ottima nonostante la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio ma rimane in ‘bilico’ per gli altri obiettivi, nemmeno la vittoria del campionato è certa considerando l’ottimo momento dell’Inter che fino al momento ha conquistato gli stessi punti dei bianconeri, la Champions League si sta confermando sempre molto difficile. Non vincere nulla sarebbe un vero e proprio fallimento e per questo motivo dalla Spagna arrivano bombe clamorose con un possibile terremoto già dalla prossima stagione. Si inizia a parlare della panchina, Sarri sta facendo bene ma è ancora sotto osservazione e deve vincere già dal primo anno, il sogno per la prossima stagione è però Pep Guardiola, l’esperienza al Manchester City sembra essere giunta ai titoli di coda e la Juventus pensa al grande colpo per la panchina, nel recente passato aveva avviato già i primi contatti prima di virare su Sarri. Dalla Spagna si parla anche di un addio di Cristiano Ronaldo con la Juventus che vorrebbe effettuare un altro importante investimento ma questa per volta per il futuro. Il nome è ovviamente quello di Mbappé, il francese non ha bisogno di presentazioni ed i bianconeri sarebbero disposti a qualsiasi tipo di sacrificio per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Anche perdere Cristiano Ronaldo…