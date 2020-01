Coppa Italia – La Juventus si concede una scampagnata contro l’Udinese, finisce 4-0: le pagelle di CalcioWeb

Juventus-Udinese – La Juventus si concede una passeggiata infrasettimanale negli ottavi di Coppa Italia. Udinese spazzata via con un sonoro 4-0. Apre Higuain dopo un interminabile uno-due con Dybala, sprazzi di sarrismo. Raddoppio proprio della “Joya” su calcio di rigore concesso per un fallo di Nicolas su Bernardeschi. Ad inizio ripresa viene annullata una rete a Higuain per un fuorigioco in partenza di de Ligt. Dybala firma il 3-0 con uno splendido sinistro a giro. A fissare il 4-0 finale è un altro calcio di rigore. Stavolta realizza Douglas Costa. I bianconeri affronteranno ora la vincente di Parma-Roma, ultimo ottavo, in programma domani sera.

Juventus-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6; Danilo 6, de Ligt 6.5, Rugani 6.5, Alex Sandro 6; Bernardeschi 6.5, Bentancur 6.5, Rabiot 6 (26′ st Ramsey 6); Dybala 8 (30′ st Pjaca sv), Higuain 7.5, Douglas Costa 6.5 (18′ st Cuadrado 6). Allenatore: Sarri 7.

UDINESE (3-5-2): Nicolas 5.5; Opoku 5.5, De Maio 5, Nuytinck 4.5; Ter Avest 5, Jajalo 5.5, Wallace 5.5 (31’st Fofana sv), Barak 6, Sema 5.5 (17′ st Stryger-Larsen 5.5); Nestorovski 5, Teodorczyk 4.5 (1′ st Lasagna 5). Allenatore: Gotti 5.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.5.

RETI: 16′ pt Higuain, 26′ pt (rig) e 13′ st Dybala, 16′ st Douglas Costa (rig).

NOTE: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Ammonito: Nuytinck. Angoli 3-2 per la Juventus. Recupero: 1′; 0′.