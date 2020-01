Lasciò il campo per offese razziste, arruolato dalla Lega Serie A!

Una storia che finisce a lieto fine. Stiamo parlando di Omar Daffe, portiere di calcio della piacentina Agazzanese (Eccellenza emiliana, girone A) che il 24 novembre aveva lasciato il campo di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) dopo aver ricevuto un’offesa razzista dalla tribuna. Adesso è stato assunto a tempo indeterminato a Milano come responsabile dello staff del nuovo Ufficio Antirazzismo della Lega Nazionale Professionisti di serie A, la notizia è stata riportata dalla stampa locale. Nel dettaglio Daffe si occuperà di creare e sviluppare campagne contro il razzismo a livello del massimo campionato italiano.

“Cercheremo di studiare in particolare i modelli stranieri – dice Daffe al Resto del Carlino – in Inghilterra, per esempio, in caso di gesto discriminatorio ti prendono e ti portano via. E chi lo fa rischia pure il posto di lavoro”. Per aver lasciato il campo nell’episodio l’Agazzanese è stata sconfitta a tavolino e penalizzata di un punto, squalificato per una giornata il portiere senegalese.