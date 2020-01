La Lazio non si ferma più, ko anche il Napoli: un orrore di Ospina regala i tre punti ad Inzaghi

Lazio-Napoli – La Lazio vince ancora e aggancia Juventus e Inter in testa alla classifica, in attesa delle altre partite. Decide una rete di Immobile con la complicità di Ospina e Di Lorenzo. Primo tempo con poche occasioni. Due per parte le chances da segnalare. Ci prova Insigne su calcio di punizione, Strakosha devia in angolo. Grande giocata di Allan, ma la conclusione termina alta. Milinkovic-Savic è l’uomo più pericoloso per la Lazio. Conclusione dalla distanza che impegna Ospina, secondo tiro sporco che scavalca il portiere colombiano ma viene salvato da Di Lorenzo sulla linea. Nella ripresa succede ancora meno. Qualche timida occasione per la Lazio, il Napoli cresce col passare dei minuti e ha l’occasione più grande del match con Zielinski che coglie il palo. Ottima chance anche per Insigne, fermato da Strakosha. E alla fine il Napoli si fa gol da solo: Ospina perde clamorosamente palla sul pressing di Immobile e l’attaccante calcia verso la porta, Di Lorenzo prova a salvare ma non ce la fa. Per la Lazio sono dieci vittorie consecutive.