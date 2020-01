Lazio-Napoli 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Ospina decide di fare Babbo Natale, Di Lorenzo come Paganini

Lazio-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Decima vittoria consecutiva per la Lazio di Simone Inzaghi. Occasioni nel primo tempo per Insigne e Milinkovic-Savic, nella ripresa è il Napoli a sfiorare il colpaccio con Zielinski che viene fermato dal palo. Nel finale meglio la Lazio che la risolve con un tiro di Immobile su un errore clamoroso di Ospina. Ottima partita di Allan, bene Insigne che sembra in crescita. Nella Lazio diverse sufficienze, bene Lazzari specialmente nella ripresa.

LAZIO (3-5-2):

Strakosha 6.5 – Qualche uscita di “insicurezza” nel primo tempo, gli sfugge più volte il pallone dalle mani, nella ripresa salva su Insigne: DA SAPONETTA A CALAMITA.

Luiz Felipe 6.5 – Ha dalle sue parti un cliente difficile come Insigne, che nella ripresa svaria anche a destra permettendo così al brasiliano di cavarsela bene: ATTENTO.

Acerbi 6 – Fa il solito compito diligentemente, sbaglia poco: PRECISO.

Radu 6 – Come il compagno sull’altra corsia. Impegnato poco da Callejon: SENZA INFAMIA NE’ LODE.

Lazzari 6.5 – Sottotono nel primo tempo l’esplosivo esterno della Lazio, ottimo nella ripresa: RIPRESA IN TUTTI I SENSI.

Milinkovic-Savic 6.5 – Ci prova più con conclusioni dalla distanza che con i soliti inserimenti ma riesce ad essere sempre pericoloso: MINACCIA.

Lucas Leiva 5.5 – Qualche errore di troppo per il brasiliano, la squalifica della scorsa giornata sembra averlo segnato: LUCAS LEI(NON)VA (81′ Berisha sv)

Luis Alberto 7.5 – Lo spagnolo non è stato vittima della sindrome da squalifica di Lucas Leiva, è tornato e si vede: IMMENS (90′ Jony sv)

Lulic 6.5 – Spinge con la solita costanza sulla fascia di competenza, salva su Llorente nel finale: CUORE E ANIMA BIANCOCELESTE.

Caicedo 5.5 – Non può segnare sempre. Ha bisogno di riposo anche lui e oggi si è visto: PANTERA STANCA (64′ Cataldi 6)

Immobile 7– Prova sufficiente del bomber della Lazio, si muove tanto ma ha poche occasioni, ci pensa Ospina ad aiutarlo a segnare anche oggi: BACIATO DALLA FORTUNA.

NAPOLI (4-3-3):

Ospina 1 – Impegnato poco, decide di fare Babbo Natale in ritardo e regala il gol alla Lazio: GENEROSO.

Hysaj 5.5 – Spinge poco, contiene Lulic senza soffrire più di tanto: QUASI SUFFICIENTE.

Di Lorenzo 4.5 – Il centrale di difesa non è il suo ruolo ma si disimpegna bene anche lì, salva un tiro di Milinkovic-Savic sulla linea, prova il bis su Immobile ma non gli riesce: COME PAGANINI.

Manolas 6 – Meglio delle ultime uscite, ma ci voleva poco. Non è ancora ai livelli del difensore visto con la maglia della Roma: MENOLAS.

Mario Rui 5 – Sempre incerto e sofferente, di testa non ci prova nemmeno: PICCOLETTO.

Allan 6.5 – Mastino del centrocampo napoletano, recupera palloni su palloni e si improvvisa anche funambolo provando ad imitare Maradona con uno slalom speciale: ALLAN RISCOSSA (84′ Llorente sv)

Fabian Ruiz 5 – Perde alcuni palloni sanguinosi ad inizio gara, in generale sembra un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione: APPANNATO.

Zielinski 5 – Assente per oltre un’ora, poi rischia di essere decisivo con una grande giocata ma per come ha giocato sarebbe stato un premio esagerato: NON E’ LA LOTTERIA DI CAPODANNO.

Callejon 4.5 – Male male lo spagnolo oggi. E dire che giocava contro la sua vittima preferita, stavolta la vittima l’ha fatta lui: MORTO (88′ Elmas sv)

Milik 5 – Partita insufficiente del polacco. La sua presenza non si percepisce: ETEREO.

Insigne 6.5 – Contro l’Inter era stato il migliore dei suoi, oggi si conferma in crescita ed è l’ultimo ad arrendersi: INSIGNE II, IL RITORNO (91′ Lozano sv)