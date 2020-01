Le notizie del giorno – Calciatore di Serie A si schianta con l’auto: autobus contro camion, due morti

Le notizie del giorno – Paura per Mario Balotelli, poche ore dopo l’inizio del 2020. L’attaccante del Brescia è stato protagonista di un piccolo incidente, per fortuna senza conseguenze. Il tutto è avvenuto alle prime luci dell’alba, come rivela il “Corriere di Brescia”. Verso le 6 del mattino Balotelli avrebbe sbagliato una manovra finendo con la sua Fiat 500 Abarth davanti al cancello di una abitazione, poco distante da casa sua. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Trasferta finisce in tragedia, a perdere la vita sono tre persone. Due calciatori e un autista sono morti a causa di un incidente stradale avvenuto in Guinea. L’autobus della squadra Wakriya AC è andato infatti a sbattere su un camion fermo a tarda notte durante il viaggio di ritorno da una partita. I giocatori deceduti sono Alfred Kargbo e Aboubacar Camara. Il primo è morto sulla scena dell’incidente, mentre il secondo e l’autista dell’autobus sono morti in ospedale dopo essere stati portati lì in condizioni critiche. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

LE ALTRE NOTIZIE: