Le notizie del giorno – La Juventus e lo scandalo politico: chat bollente con pornostar, festino a luci rosse

Le notizie del giorno -La Juventus è reduce dall’importantissimo successo in trasferta contro la Roma, 1-2 il risultato finale ed i bianconeri adesso guidano la classifica in solitaria. Nel frattempo il nome della Juventus è stato accostato ad uno scandalo politico. L’edizione del Giornale tira in ballo i bianconeri per lo scandalo che riguarda Stefano Bonaccini, candidato del Partito Democratico, alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna: “Il Pd vuol governare in Emilia Romagna, ma intanto il candidato Stefano Bonaccini finisce all’interno di una bufera – si legge nell’articolo firmato da Chiara Giannini -. I fatti risalgono al periodo 2015-2017, quando Iren spa, società quotata in borsa a maggioranza pubblica che gestisce i servizi elettricità, gas, rifiuti e acqua nei Comuni di Torino, Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia acquistò abbonamenti per due stagioni (campionato 2015/2016 e 2016/2017) per svariate partite di Champions League relative alle partite di calcio della Juventus presso il Juventus Stadium (oggi Allianz Stadium) di Torino”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nel weekend si sono giocate partite molto importanti per il mondo del calcio, in particolar modo una squadra che sta sorprendendo in Premier League è sicuramente lo Sheffield. Oli McBurnie ha segnato la rete decisiva nella sfida tra Sheffield United e West Ham, la squadra neopromossa vola sempre di più in classifica. Il protagonista è stato proprio l’attaccante che sta disputando una stagione di altissimo livello, il calciatore scatenato anche fuori dal campo. McBurnie ha festeggiato i tre punti twittando un messaggio nel post-partita: “Tre punti e un gol… nessun dubbio… godiamoci questo weekend Bladesmen”. Immediata è arrivata la risposta della pornostar Elle BrooK. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Caos a luci rosse nelle ultime ore che riguarda il mondo del calcio. Nel mirino è finito addirittura il Manchester City. Il club inglese nell’ultimo match di Premier League ha dominato in lungo ed in largo contro l’Aston Villa, 6-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il dopo-partita come riporta ‘Dagospia’ è stato piccante, è andato in scena un festino privato in un luogo segreto in compagnia di 15 modelle ed influencer atterrate dall’Italia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).