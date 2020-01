Le notizie del giorno – Lautaro rischia grosso, Mihajlovic ricoverato e foto shock su Immobile

Le notizie del giorno -Non è di certo un buon momento in casa Inter. La squadra di Antonio Conte è reduce da tre pareggi consecutivi ed è in crisi dal punto di vista dei risultati, è stata comunque una giornata positiva con i nerazzurri che hanno rosicchiato un punto ai bianconeri dopo il ko della squadra di Maurizio Sarri contro il Napoli. Ma le prossime partite rischiano di confermarsi ancora più complicate, in particolar modo risulterà pesantissima l’assenza di Lautaro Martinez, l’argentino è stato fino al momento sicuramente uno dei migliori. Il Toro nel finale di partita contro il Cagliari ha completamente perso la testa, l’attaccante dopo il giallo per proteste ha continuato ad attaccare Manganiello sia prima che dopo l’espulsione. (LA DECISIONE DELL’INTER).

Grande partita del Bologna nel derby di campionato contro la Spal, successo per la squadra di Sinisa Mihajlovic in trasferta con il risultato di 1-3, punteggio che apre importanti prospettive per il proseguo della stagione. Il Bologna può inserirsi per la lotta Europa League, l’allenatore Mihajlovic nel frattempo continua la lotta contro la leucemia. Il serbo è stato ricoverato questa mattina all’Istituto di Ematologia ‘Seràgnoli’ del capoluogo emiliano. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sempre peggio, a quanto pare. La settimana nera del calcio italiano, così come evidenziato nel nostro editoriale di qualche giorno fa, è destinata ad allungarsi. Non bastavano striscioni e cori contro Zaniolo o auguri di morte a Mihajlovic, oggi è stato fatto di peggio. E’ diventata infatti virale l’immagine di una Instagram story di un tifoso romanista con la scritta: “Ma Immobile ce l’ha elicottero?!” Chiaro il riferimento alla tragica morte di Kobe Bryant.