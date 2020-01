Le notizie del giorno – Lite in allenamento e pugno in faccia, allarme in casa Juve e Inzaghi nella bufera

Le notizie del giorno – Non è sicuramente una stagione entusiasmante in casa Bayern Monaco anche a causa di alcune situazioni che si sono verificate all’esterno del rettangolo di gioco. L’ultimo episodio è andato in scena in allenamento, rissa tra compagni che si è conclusa con un pugno al volto, adesso sono attesi pesanti provvedimenti e non sono escluse conseguenze anche sul fronte calciomercato nel breve e nel medio periodo. Ma andiamo con ordine. Durante la seduta di mercoledì c’è stato uno scontro tra Leon Goretzka e Jerome Boateng, tutto è nato da un duro intervento del centrocampista e la conseguente reazione del difensore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Filippo Inzaghi ha ricevuto pesantissime accuse da parte di Mitchell Dijks. Il difensore ha lanciato pesanti frecciate verso l’allenatore, risalenti al periodo in cui i due erano a Bologna. Queste le parole del calciatore al canale YouTube di Andy Van Der Meyde. “Inzaghi era un vero disastro. I risultati non arrivavano, ma un giorno ci disse che lui poteva smettere quando voleva perché tanto in banca aveva 60 milioni di euro guadagnati”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus si prepara per la partita di campionato contro la Fiorentina, il club bianconero ha intenzione di riscattare il passo falso contro il Napoli, i punti di differenza con l’Inter sono adesso tre. Non mancano comunque le critiche ed i problemi per la Juventus, in particolar modo l’ultimo allarme è arrivato direttamente dal giornalista Luca Gramellini attraverso un tweet: “Ho fatto alcune verifiche e la situazione in casa #Juventus non è delle più serene. Agnelli particolarmente irritato. Le parole di Sarri inaccettabili e la gestione del mercato inizia a porre interrogativi anche sull’operato di #Paratici. Tutti sotto esame”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)