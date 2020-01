Le notizie del giorno – Tensione nello spogliatoio di Juventus e Napoli, schianto con l’auto per un calciatore

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Momento importante per la Juventus. Altra prestazione di livello altissimo per Cristiano Ronaldo, il portoghese sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni e gol, anche nella partita di ieri CR7 ha realizzato una doppietta. La stagione dei bianconeri diventa sempre più interessante, il tecnico Sarri ha intenzione di allungare ulteriormente in classifica e nel frattempo si prepara anche per gli ottavi di finale di Champions League. Un altro simbolo di questa squadra è anche l’argentino Paulo Dybala, la Joya si è ripreso la Juventus, il calciatore riesce a dialogare benissimo con Ronaldo e al momento sembra avanti alle gerarchie con Higuain. Dybala viene però sempre sostituito da Sarri, è successo anche contro il Parma e pure questa volta non ha preso bene la sostituzione: “alla fine esco sempre io…”.. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Inoltre al fischio finale Higuain, Cuadrado e Pjanic sono andati direttamente negli spogliatoi senza festeggiare sotto la curva con il resto della squadra. L’atteggiamento è stato notato dal portiere Szczesny che ha richiamato i compagni ma senza successo. Non sono mancate le reazioni sui social e secondo alcuni utenti il nervosismo del Pipita riguarderebbe un mancato passaggio nel finale da parte di Cristiano Ronaldo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il muro contro muro ormai è evidente, al Napoli è una vera e propria polveriera. Tutto è nato dal ritiro imposto dalla dirigenza e mai digerito dalla squadra, De Laurentiis non ha accettato la mancata presa di posizione di Ancelotti e proprio per questo motivo si è materializzato l’esonero. Un pò quello che si sta ripetendo anche con Gennaro Gattuso, il tecnico subentrato non solo non sta raggiungendo i risultati ma anche dal punto di vista della gestione dello spogliatoio sta lasciando a desiderare. De Laurentiis è già deluso da Ringhio, serve una svolta immediata altrimenti farà la stessa fine di Carletto… (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Inoltre si sarebbe verificato un duro confronto vibrante tra Allan e Mertens, tra i temi affrontati la “condizione atletica” del brasiliano e l’infortunio del belga. I toni tra i due sono stati forti ma non si è andato oltre un certo limite. Nessun caso ma l’episodio conferma il momento difficile all’interno dello spogliatoio del Napoli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Paura per l’ex portiere della Sampdoria, attualmente in forza al Manchester United, Sergio Romero. L’estremo difensore è stato infatti vittima di un incidente d’auto, coinvolto in uno stradale con la sua Lamborghini, finita fuori strada. L’incidente occorso all’estremo difensore è avvenuto nei pressi del centro sportivo del Manchester a Carrington. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).