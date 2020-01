Lite Inter-Roma, può incredibilmente saltare lo scambio di mercato

Clamoroso colpo di scena che riguarda la sessione invernale di calciomercato. Le dirigenze del massimo campionato di Serie A sono al lavoro per puntellare le rose da mettere a disposizione degli allenatori per la seconda parte di stagione, nel dettaglio nelle ultime ore è molto attiva l’Inter che ha intenzione di regalare ad Antonio Conte tre colpi per provare a ridurre ulteriormente il gap dalla Juventus. Sembrava fatta per lo scambio con la Roma Spinazzola-Politano, nelle utime ore si è verificato un passo indietro clamororoso. Politano si è già fotografato con la maglia della Roma mentre Spinazzola si trova già a Milano ma l’operazione è tornata in discussione. Nel dettaglio l’Inter avrebbe chiesto dei nuovi test fisici per l’esterno e vorrebbe cambiare anche la formula del trasferimento, da prestito con obbligo di riscatto a prestito con diritto di riscatto, la Roma per queste condizioni considera al momento l’affare saltato. Giallorossi furiosi ed i rapporti con l’Inter rischiano di compromettersi considerando anche la trattativa Dzeko della scorsa estate. Oggi per lo scambio Politano-Spinazzola sarà una giornata decisiva, dentro o fuori.