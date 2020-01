Il Liverpool ormai conosce solo la vittoria: Salah-Mané, pratica Sheffield chiusa in un’ora. La classifica

Il Liverpool vince. Talmente semplice da diventare scontato. Cammino dei reds impressionante, pazzesco, da record. Ennesimo successo degli uomini di Klopp, che nel posticipo di Premier League della 21ª giornata hanno avuto la meglio per 2-0 dello Sheffield con le reti di Salah e Mané. In classifica è di nuovo +13 sul Leicester.

La partita. Ai Reds bastano appena 4 minuti per sbloccare la gara: palla in mezzo dalla sinistra di Robertson e Salah arriva prima di tutti, insaccando da pochi passi. L’egiziano si vede negare la doppietta all’11’, quando Henderson alza sopra la traversa una sua deviazione volante. Il duello fra i due prosegue alla mezz’ora, quando il portiere dello Sheffield si oppone a un altro tentativo dell’ex giallorosso, in mezzo un destro di Wijnaldum che finisce a lato. Nella ripresa il Liverpool insiste alla ricerca del raddoppio ma la squadra di Klopp non è fortunata: al 60′ un cross di Salah, solo sfiorato da Van Dijk, va a sbattere sul palo interno prima di finire fra le mani di Henderson. Ma l’appuntamento col 2-0 è rinviato di appena 4 minuti: Mané scambia con Salah, l’estremo difensore dei Blades si oppone al primo tentativo ma sulla ribattuta il senegalese non sbaglia.

RISULTATI 21^ GIORNATA

MERCOLEDI’

Brighton – Chelsea 1-1

Burnley – Aston Villa 1-2

Newcastle – Leicester 0-3

Southampton – Tottenham 1-0

Watford – Wolverhampton 2-1

Manchester City – Everton 2-1

Norwich City – Crystal Palace 1-1

West Ham – Bournemouth 4-0

Arsenal – Manchester Utd 2-0

GIOVEDI’

Liverpool – Sheffield Utd 2-0

CLASSIFICA: Liverpool 58 punti; Leicester 45; Manchester City 44; Chelsea 36; Manchester Utd 31; Tottenham, Wolverhampton 30; Sheffield Utd 29; Crystal Palace 28; Arsenal 27; Everton, Southampton, Newcastle 25; Burnley, Brighton 24; West Ham 22; Aston Villa 21; Bournemouth 20; Watford 19; Norwich 14. West Ham e Liverpool una gara in meno.