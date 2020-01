Lucia Javorcekova come mamma l’ha fatta, completamente nuda mette in mostra il lato B [FOTOGALLERY]

Esistono due categorie di persone: chi dice di non conoscere Lucia Javorcekova e il tormentone ‘escile’ o ‘mozzarellone’ e chi mente. Come, infatti, non ricordarsi della bella e sensuale modella slovacca?Non c’è occasione che non delizi i suoi followers con foto mozzafiato, mostrandosi come mamma l’ha fatta.

Il suo profilo Instagram, pieno di scatti da paura, viene costantemente aggiornato, per la felicità anche di tanti tifosi e appassionati del mondo pallonaro. Una delle ultime immagini postate è da infarto. Oltre il limite, da bollino rosso. Lucia Javorcekova si mostra completamente nuda, con il lato B in bella mostra, davanti ad una piscina. In alto la FOTOGALLERY con i suoi scatti più bollenti.