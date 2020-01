Si e’ spento Giorgio De Marchi, giocatore del Vicenza che ha vestito la maglia del Lanerossi per sette stagioni in Serie A dal 1957 al 1966, collezionando 219 presenze e 11 reti. Nato il 1º maggio 1934, vestì anche le casacce di Cuneo, Schio (sua città natale) e Trento. La squadra biancorossa domani scenderà in campo con il lutto al braccio. Lo ha reso noto la societa’ berica attraverso i social.