Manuel Pasqual lascia il calcio, il suo messaggio è pieno di ringraziamenti: ma ce n’è uno speciale… [FOTO]

“Eccoci …è arrivato il momento che ogni sportivo non vorrebbe arrivasse mai ! Avrei voluto spostarlo almeno di un anno ma le circostanze non lo hanno permesso e quindi sono costretto a svegliarmi da un Sogno durato 30 anni”. Con questo messaggio su Instagram, Manuel Pasqual annuncia il suo addio al calcio giocato a 37 anni. “GRAZIE GRAZIE GRAZIE” – si legge – A tutte le squadre… Musile, Noventa, Gorghense, Fossalta, Reggina, Derthona, Pordenone, Treviso, Arezzo, Fiorentina ed Empoli, a tutti i compagni, allenatori, tifosi e giornalisti che mi hanno visto e dato la possibilità di disputare più di 350 partite in serie A e oltre 600 in carriera portandomi ad indossare una delle maglie più gloriose e importanti…quella Azzurra della Nazionale. A tutti coloro che lavorano attorno alle squadre perché solo loro sanno quanto rompi. A Filippo e Gulino che mi hanno per primi trasmesso l’entusiasmo calcistico…a Striuli e Soncin che mi hanno dato una grande mano. Al mio procuratore Rizzato che ha condiviso 20 anni di carriera insieme credendoci per primo”.

“Al mio sponsor @nikefootball che per 15 anni è ‘stato ai miei piedi’ e a chi ci lavora che mi ha permesso di rappresentare un grande marchio in tutta Europa. Agli Amici storici sempre presenti nel bene e nel male….ma sempre a fare il tifo – A mamma Daniela, papà Loris e mia sorella Alessia che hanno condiviso qualsiasi mia scelta anche la più difficile – A Mirca che ha capito i momenti (sconfitte, infortuni, tribune…) ed è sempre riuscita a farmi vedere il calcio da un altro punto di vista dandomi forza… A Nicolò, Aurora e Andrea che solo loro mi strappavano un sorriso quando perdevo o non giocavo. A Firenze e ai Fiorentini che ci hanno adottato in tutto e per tutto…anche quel tifoso che dalla maratona mi spronava urlandomi “ALZALO UN CROSS !!!” Beh ora posso dirgli che i miei attaccanti preferivano la palla veloce e bassa sul primo palo. Ora sono un po’ più grande, volto pagina …inizia una nuova storia….una nuova sfida…una nuova avventura”.