Milan, Ibrahimovic è atterrato a Linate: inizia l’esperienza-bis in rossonero [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic è atterrato alle 11.35 all’aeroporto di Linate, inizia l’avventura bis con la maglia del Milan, l’intenzione del calciatore svedese è quella di risollevere le sorti dei rossoneri. Il calciatore è arrivato a bordo di un aereo privato. Ad attendere Ibra il CFO rossonero Zvonimir Boban che lo ha accolto con un abbraccio. Presente anche un nutrito gruppetto di tifosi rossoneri. Poi le visite mediche per l’attaccante del Milan mentre la presentazioni ufficiale è prevista per la giornata di domani, si attendono importanti indicazioni. Ibra firma un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Si tratta di un colpo che non ha bisogno di presentazioni, Ibra infatti è ancora un calciatore in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. In basso il video con le dichiarazioni dello svedese.