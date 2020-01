“Il Milan risente più del panettone di Natale che del 5-0 di Bergamo”, un ex rossonero la prende con ironia

“Il Milan risente più del panettone di Natale che del cinque a zero subito dall’Atalanta“. A dirlo è l’ex portiere dei rossoneri Giovanni Galli a margine della sua partecipazione alla kermesse di moda di ‘Pitti immagine’ in corso a Firenze. “Credo che contro la Sampdoria la partita l’abbia fatta – ha aggiunto Galli -. L’ingresso di Ibrahomivic mi sembra sia stato uno shock per tutta la squadra perché l’ultima mezz’ora ha creato, si è visto il suo comportamento, il suo atteggiamento e il suo carattere. E’ andato subito a riprendere qualche giocatore che sembrava sotto tono, questo è Ibra, nel bene e nel male. Pretende tanto da se stesso e sicuramente alzerà anche il livello degli altri”.

“La classifica è deludente, probabilmente è la squadra che ha più deluso da inizio stagione però ci sono ancora cinque mesi, un mercato da fare, tante entrate, tante uscite, e quindi c’è ancora il cartello lavori in corso”.