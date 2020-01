Il Milan non segna più, Ibrahimovic non basta contro la Sampdoria: le pagelle di CalcioWeb, Suso impresentabile

Milan-Sampdoria – Il Milan continua a deludere. Non basta il ritorno in rossonero di Ibrahimovic. Contro la Sampdoria è 0-0. Primo tempo equilibrato. Il Milan ci prova con Suso e Bonaventura, la Samp risponde colpo su colpo. Theo Hernandez colpisce un palo direttamente su un traversone, il guardalinee annulla una rete a Jankto per un fuorigioco in partenza di Gabbiadini. In avvio di ripresa occasione per Calhanoglu, attento Audero. La squadra di Ranieri si divora il vantaggio con Gabbiadini che calcia addosso a Donnarumma e poi fuori a porta praticamente vuota. Nel finale il Milan prova il tutto per tutto. Pioli si gioca anche la carta Ibrahimovic, ma i rossoneri non sfondano. L’occasione più grande capita sui piedi di Leao che calcia alto. Terza partita senza gol per il Milan.

Milan-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-3-3): Donnarumma 7; Calabria 5.5, Musacchio 5.5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 6; Krunic 5.5 (85′ Paquetà sv), Bennacer 5.5, Bonaventura 5.5 (56′ Leao 5); Suso 4, Piatek 4.5 (55′ Ibrahimovic 5.5), Calhanoglu 5.5.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Chabot 6.5, Colley 7, Murru 6; Ramirez 6.5 (30′ Depaoli sv, 42′ Jankto 6.5), Thorsby 5.5, Vieira 6, Linetty 5.5; Gabbiadini 5, Quagliarella 5.5 (85′ Ekdal sv).