Coppa Italia – Il Torino Breme(r) ma il Milan Calha fa, rossoneri ok ai supplementari. Le pagelle di CalcioWeb

Milan-Torino – Sarà il Milan a sfidare la Juventus in una delle semifinali della Coppa Italia 2019-2020. I rossoneri superano il Torino per 4-2 dopo i tempi supplementari (2-2 al 90′). Nel primo tempo è un buon Milan. I rossoneri premono, spinti da un ispirato Rebic, e passano con Bonaventura dopo 12′. La squadra di Pioli va vicina più volte al raddoppio ma, come spesso accade, quando non si chiudono le partite si paga dazio. Il Torino si fa vedere poco ma è letale. Bremer si improvvisa attaccante e pareggia i conti. Nella ripresa il Milan sembra spento e con poche idee. Calano le prestazioni dei singoli, su tutti Theo Hernandez e Rebic, e i rossoneri vengono colpiti e affondati ancora una volta da Bremer, stasera in versione bomber. Il difensore si inserisce perfettamente in area e di testa batte per la seconda volta Donnarumma. Pioli si gioca le carte Ibrahimovic, Leao e Calhanoglu e proprio il turco regala un insperato pareggio in zona Cesarini.

Nel primo tempo supplementare i ritmi, paradossalmente, crescono. Il Milan ha subito una grossa occasione con Calhanoglu, che spreca calciando addosso a Sirigu. Il Toro risponde colpo su colpo e sfiora il gol con Aina. Clamorosa occasione per Theo Hernandez che spreca tutto facendosi ipnotizzare ancora una volta da Sirigu. Nel secondo tempo supplementare arrivano i gol decisivi per il Milan. Ancora Calhanoglu in rete con un bel sinistro ad incrociare. A chiudere definitivamente i giochi è Ibrahimovic. Il Milan avanza così nella competizione.

Milan-Torino, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma 6; Conti 5.5, Kjaer 5.5, Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 6; Castillejo 6, Bennacer 6, Krunic 6 (82′ Calhanoglu 8), Bonaventura 6.5 (76′ Leao 6.5); Rebic 6.5 (106′ Kessié 6), Piatek 4.5 (65′ Ibrahimovic 7.5).

TORINO (3-4-2-1): Sirigu 7; Izzo 5.5, N’Koulou 6, Bremer 7.5 (83′ Djidji 5.5); De Silvestri 6.5 (112′ Laxalt sv), Lukic 6.5, Rincón 6 (112′ Lyanco sv), Aina 6; Verdi 6, Berenguer 6.5 (90′ Millico 6); Belotti 6.