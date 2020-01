Milan-Udinese 3-2, gol ed emozioni a San Siro: Rebic tira fuori la ‘partita della vita’, le pagelle

Milan-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Il lunch match della domenica ha regalato grandi emozioni, sono scese in campo Milan e Udinese, due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma. Partita dai due volti, nel primo tempo meglio la squadra bianconera, nel secondo tempo invece molto meglio la squadra di Stefano Pioli, rivitalizzata dall’ingresso di Rebic. Gli ospiti partono forti, inizio shock per Donnarumma che sbaglia l’uscita, Larsen è bravo ad infilare la porta dei rossoneri e portare in vantaggio l’Udinese. I bianconeri continuano a giocare con coraggio e ‘rischiano’ di raddoppiare, il Milan sembra in difficoltà. Nella ripresa entra Rebic e la partita svolta, è proprio l’attaccante a siglare il pareggio. Nel secondo tempo occasioni da una parte e dall’altra ma è il solito Theo Hernandez con un tiro da fuori a far esplodere San Siro. Il Milan sembra controllare, cross di Larsen e Lasagna impatta sul 2-2. Finita? No, è Rebic a regalare una vittoria incredibile, finisce 3-2.

Milan (4-4-2): Donnarumma 5.5; Conti 6.5, Kjaer 6, Romagnoli 6, Theo Hernandez 8; Castillejo 6.5 (dal 77′ Krunic 6), Kessié 6.5, Bennacer 6, Bonaventura 5.5 (dal 46′ Rebic 9.5); Ibrahimovic 6, Leao 6.5;

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 6.5, Ekong 6, Nuytinck 6.5 (dal 78′ Nestorovski s.v.); Larsen 8, De Paul 6.5, Mandragora 5.5, Fofana 6, Sema 5.5 (dall’88’ ter Avest s.v.); Okaka 6 (dal 92′ De Maio s.v.), Lasagna 6.