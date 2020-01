Morte Emiliano Sala, emergono retroscena agghiaccianti: “Le 6 domande a cui bisogna ancora dare una risposta”

A quasi un anno dalla tragica morte di Emiliano Sala, il “Sun” torna sull’argomento mettendo in luce alcuni agghiaccianti retroscena e tantissimi dubbi sui misteri che ancora sono legati all’episodio della sua scomparsa. Un libro, firmato Harry Harris, che racconta le 6 domande a cui bisogna dare una risposta: dal messaggio del calciatore al padre, al pilota dell’aereo, passando per i grossi rischi che corre il Cardiff.

“Il nuovo libro – scrive il tabloid britannico – rivela sei domande chiave sulla morte di Emiliano Sala che devono ancora trovare risposte. Il viaggio finì in tragedia poco dopo che Sala mandò un messaggio suo padre dall’aereo, dicendo che temeva che non sarebbero riusciti a attraversare la Manica. Ha scritto: “Sembra che stia andando a pezzi… Papà, ho davvero paura”. Pochi minuti dopo, l’aereo si schiantò in mare.

A quasi un anno dalla tragedia dello scorso 21 gennaio, ho rivelato nel nuovo libro ‘The Killing Of Emiliano Sala‘ che la città di Cardiff ha assunto il miglior avvocato, Eric Dupond-Moretti, per esplorare contenziosi penali e civili per omicidio colposo contro il Nantes. Questo mese è prevista una decisione per capire se l’azione senza precedenti possa andare avanti. Una fonte vicina al caso dice che sarà come “lanciare una granata nel mucchio“.

Il mio libro fa luce su come il trasferimento da record di Cardiff potrebbe finire per mandare in rovina il club – ora fuori dalla Premier League – senza l’aiuto del proprietario Vincent Tan. Sala fu visto allo stadio di Cardiff il 19 gennaio dopo aver firmato per il club, quindi tornò a Nantes sull’aereo in cui morì in seguito. Il 21 gennaio, quell’aereo è decollato da Nantes alle 19.15 ma è scomparso intorno alle 20.30 a largo di Alderney nelle Isole del Canale. Il 25 gennaio, la ricerca dell’aereo è stata interrotta, ma una campagna di crowdfunding ha portato a una ricerca privata e il relitto è stato trovato sul fondo del mare il 3 febbraio. Le riprese video hanno mostrato il corpo di Sala nel relitto ma non c’era traccia di Ibbotson (il pilota).

Il 19 giugno hanno arrestato un uomo di 64 anni, sospettato di omicidio colposo. Sebbene la polizia non confermasse la sua identità, i rapporti prodotti andavano verso David Henderson, di York, un pilota esperto che era stato schierato per prendere i controlli del volo condannato. Dalla Francia suggeriscono che Henderson, incapace di prendere il volo, si avvicinò al suo amico David Ibbotson. Si dice che Henderson abbia chiesto: “Vuoi un fine settimana a Nantes?”. Dopo l’incidente, Henderson fu temuto morto – poiché il piano di volo lo elencava come pilota.

Nel mio libro, chiedo: “Perché David Henderson, un pilota così rispettato ed esperto, ha consegnato i controlli a un uomo (Ibbotson) con la reputazione di essere in debito. Perché Henderson ha rifiutato a tutti gli effetti di cooperare con Cardiff quando il club ha scritto direttamente a lui, così come ai suoi avvocati, chiedendo aiuto per svelare alcuni fatti ai quali solo lui conosce la risposta? Com’è possibile che, se David Ibbotson avesse un’abilità eccezionale, era come un paracadutista? E perché il pilota non era sull’aereo quando l’operazione di salvataggio finanziata privatamente scoprì il corpo di Sala? Il pilota è stato in grado di uscire prima del tragico evento? Se il pilota è sopravvissuto, dov’è? Se non lo fosse, dov’è il suo corpo? Per quanto riguarda le indagini della polizia sull’omicidio colposo, cosa ha detto Henderson alla polizia?. Rimangono così tante domande senza risposta…”