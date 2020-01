Morte Narciso Parigi, il ricordo della Fiorentina durante la sfida contro il Genoa [FOTO]

MORTE NARCISO PARIGI – Si sta giocando la partita di campionato tra Fiorentina e Genoa, partita importante per gli obiettivi delle due squadre. Nel frattempo momento di emozione per la voce della Narciso Parigi, musicista, artista e tifoso che ha portato il nome di Firenze e della Fiorentina nel mondo con la sua voce grazie alla ‘Canzone Viola’, scomparso questa notte all’eta’ di 92 anni, cori e striscioni da parte dei tifosi viola. Sulla vetrata della Curva Fiesole uno striscione con scritto ‘Ciao Narciso’, dopo l’inno i tifosi hanno intanto più volte il suo nome, poi il sentito minuto di silenzio.

Con Narciso Parigi “abbiamo passato molte vicende insieme, quindi lo ricordo sempre con affetto. E’ un pezzo di storia della Fiorentina che se ne va”. Lo ha detto ai microfoni di “Radio Bruno” il club manager viola Giancarlo Antognoni. “Lo ricordera’ per sempre-ha aggiunto Giancarlo Antognoni-. Narciso oltre che una persona adorabile ci ha lasciato un qualcosa di positivo, anche perche’ ha portato Firenze e la Fiorentina in giro per il mondo, quindi sicuramente ha fatto del bene a tutti noi, e purtroppo ora se ne e’ andato”.

“Avevamo un carattere un po’ simile io e Narciso-ha sottolineato il club manager viola-. Insieme ci compensavamo, e andavamo in giro per Firenze. Nella sua lotta al fianco di Firenze e’ sempre stato un combattente, un po’come lo ero io nel calcio. Noi lo ricordiamo solo come personaggio che ha cantato l’inno della Fiorentina ma Narciso” in realta’ “era un artista in tutti i sensi e quindi e’ ricordato un po in tutto il mondo. Aveva una passione per la Fiorentina e quindi abbiamo passato qualche pomeriggio insieme. Con lui ci siamo rivisti forse tre-quattro mesi fa ad un evento e lo avevo trovato abbastanza in forma. Purtroppo quando hai una certa eta’ uno non puo’ mai prevedere quello che succede, pero’ noi ce lo ricordiamo sempre come un combattente, una persona che ci ha dato molto, a noi fiorentini e tifosi viola“.