Il solito Mourinho, l’ultima trovata dello Special One: si avvicina alla panchina avversaria e sbircia, viene ammonito e sbotta

Momento difficile in campionato per il Tottenham di Mourinho, altra sconfitta in campionato contro il Southampton. “Mi sono meritato il cartellino giallo: sono stato maleducato, ma lo sono stato con un idiota”, sono le dichiarazioni in merito al cartellino giallo ricevuto da parte dello Special One. Ma cosa è veramete accaduto? L’allenatore si è avvicinato a Mike Dean, uno dei preparatori tattici dei Saints, per sbirciare qualcosa dal taccuino. Il gesto è stato subito notato dal direttore di gara che ha subito estratto il cartellino giallo. Episodio che ha scatenato diverse reazioni sui social, sia subito dopo il gesto che dopo le ultime dichiarazioni dello Special One.