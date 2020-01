Nainggolan: “scudetto all’Inter? Basta che non vince la Juve”

Nella serata di ieri si è giocata la sfida di Coppa Italia tra Inter e Cagliari, netto successo per la squadra di Antonio Conte che si candida ad essere grande protagonista fino al termine della stagione. Ex particolare ieri a San Siro, si tratta di Radja Nainggolan, calciatore che ha lasciato un ottimo ricordo. Non si può dire la stessa cosa per la Juventus, squadra che proprio non va giù al belga, nel post partita sono arrivate altre frecciate al club bianconero in zona mista: “Ho lasciato un buon spogliatoio, sono sempre stato bene con tutti… Non ho mai creato problemi, al di là di quel che si dice. Io tifo sempre per i miei ex compagni, se poi vince l’Inter non vince la Juve, quindi sono contento”. Ovviamente non sono mancati i commenti sui social, tantissimi tifosi della Juventus si sono scagliati contro il calciatore del Cagliari, messaggi di ‘ammirazione’ invece dei nerazzurri.