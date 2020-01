Napoli, il giornalista Giordano: “i casi di mercato e la tensione Allan-Mertens, ecco la situazione”

E’ una situazione delicatissima in casa Napoli, il club azzurro è in piena crisi e sta sprofondando in classifica, al momento la squadra è in lotta per la salvezza. Non mancano i momenti di tensione nello spogliatoio, situazione difficile anche sul mercato. Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8. “Su Callejon e Mertens si sono dette tante cose. Credo che nel loro inconscio loro abbiano paura che succeda qualcosa perché tra sei mesi loro non saranno più qui. Ed il problema non si ferma nemmeno a loro due perché l’anno prossimo, se non rinnovano, anche Milik, Zielinski e Maksimovic saranno dei casi. I toni dell’incontro sono stati colloquiali, dove a volte si alza anche la voce. Allan e Mertens hanno avuto qualcosa da dire, perché il brasiliano ha risposto ad una battuta agrodolce di Mertens dicendo che lui vive questa brutta situazione a differenza di altri che per ovvi motivi non ci sono”.