Non accennano a placarsi le proteste a Napoli. Nuovo episodio di contestazione contro Lorenzo Insigne, capitano dei partenopei, nelle ultime ore. Uno striscione esposto sotto casa di Insigne nelle scorse settimane per incitare lui e la squadra è stato imbrattato indecorosamente. L’autore del gesto ha ben pensato di contaminare lo striscione con un sacco di spazzatura sopra la testa del giocatore del Napoli. In basso la FOTO.