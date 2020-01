Napoli-Inter 1-3, le pagelle di CalcioWeb: tutti in piedi di fronte alla LuLa, Manolas ‘assist’ prezioso

Napoli-Inter, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter vince con i gol di Lautaro e Lukaku. Scontato ormai, si direbbe. Questo il copione di gran parte delle sfide giocate dai nerazzurri. Napoli non pervenuto, autolesionista e meritatamente sconfitto. Si sperava nel passo avanti dopo il ritorno alla vittoria prima delle feste, ma la compagine di Gattuso torna indietro. 1-3 il risultato finale del San Paolo, di seguito le pagelle della nostra redazione.

NAPOLI

Meret 4 – Mani bucate e non solo…

Hysaj 5 – Si vede poco. (80′ Lozano sv)

Manolas 3.5 – Si ricorda improvvisamente di essersi preso al fantacalcio e decide così di fare +1, imitando la mossa di Klavan questo pomeriggio: assist prezioso.

Di Lorenzo 5.5 – Si impegna ma può fare ben poco.

Mario Rui 5.5 – Aveva previsto che Meret non fosse in giornata e al terzo minuto decide di salvare lui sulla linea sul tiro di Lukaku. Futuro da portiere? Chissà…

Allan 5 – Il primo tempo dell’Inter è tutto compattezza, squadra corta, difesa e contropiedi letali. Lui paga molto questo atteggiamento.

Fabian Ruiz 4.5 – In difficoltà. La sua partita è tutta in un rinvio svirgolato in area che regala il calcio d’angolo all’Inter. (83′ Llorente sv)

Zielinski 6.5 – Una zanzara, il migliore del reparto. Molto movimento e tanta imprevedibilità.

Callejon 6 – Passano gli anni ma il suo movimento è sempre lo stesso, e nessuno lo ha ancora capito: scappa sul fondo dietro al difensore e mette il piattone in mezzo.

Milik 6 – Insacca da due passi a porta libera e riapre il match, poi “si mangia” il possibile pari tirando di… spalla anziché di testa.

Insigne 5.5 – Apparentemente c’è, è intraprendente e molti palloni passano dai suoi piedi. Ma è fumoso. Sfortunato in occasione della traversa.

INTER

Handanovic 6.5 – Sul gol non può nulla, ma salva in altre circostanze.

Skriniar 6.5 – Dal suo lato ha Insigne. Lo lascia sfogare, ma riesce ad annullarlo.

De Vrij 7 – Ordine, concentrazione e attenzione.

Bastoni 6.5 – Conte lo preferisce a Godin e lui non lo tradisce.

Candreva 6.5 – Fa il suo e non si deve sforzare più di tanto.

Gagliardini 6.5 – Sostanza, corsa e muscoli in mezzo al campo. (55′ Barella 6)

Brozovic 7 – Oggi fa il professore. In anticipo, visto che a scuola si rientra domani.

Vecino 6.5 – Solita gara tutta corsa e intensità. (72′ Sensi 6)

Biraghi 6 – Sufficiente.

Lautaro Martinez 7.5 – Stanlio e Ollio? Luca e Paolo? Ficarra e Picone? Bud Spencer e Terence Hill? No. Lautaro e Lukaku, la LuLa. Anche oggi insieme fanno grandi cose. Lui, come sempre, prima fa segnare il compagno e poi chiude i conti.

Lukaku 8.5 – Una forza della natura, una furia. Gli aggettivi stanno per finire sul gigante buono. (87′ Borja Valero sv)