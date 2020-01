Napoli-Juventus, l’allarme: “non ci sono arbitri”

Le prossime giornate del campionato di Serie A saranno fondamentali, in particolar modo sono in arrivo diversi big-match. Tra due settimane giornata infuocata, all’Olimpico nel pomeriggio si giocherà il derby Roma-Lazio e alle 20.45 al San Paolo ci sarà Napoli-Juventus, due match che hanno bisogno di arbitri di polso ma è nato un problema. Ad evidenziare le difficoltà è l’ex arbitro Luca Marelli attraverso un messaggio su Twitter. “Sabato 25 gennaio inizia il raduno arbitri della UEFA. Saranno assenti Orsato, Massa, Guida, Irrati, Maresca, Fabbri, Valeri e Di Bello. Per Rizzoli un rebus, considerando che sono in programma #NapoliJuventus e #RomaLazio. Probabile che il designatore chieda a Rosetti di poter trattenere un paio di arbitri almeno fino a domenica sera”. Come si concluderà la vicenda? L’allarme nel frattempo è stato lanciato…